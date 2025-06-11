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        Haberler Dünyadan Sevgilisinden ayrılan Rami Malek annesiyle tatilde

        Sevgilisinden ayrılan Rami Malek annesiyle tatilde

        İki yıllık sevgilisi Emma Corrin'den ayrılan Rami Malek, annesi ve kardeşleriyle İtalya tatiline çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:28
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        Ayrılık sonrası annesiyle tatilde
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        'Bohemian Rhapsody'deki Freddie Mercury ve 'Mr. Robot'taki hacker Elliot Alderson rolleriyle hafızalara kazınan Oscar'lı oyuncu Rami Malek, ailesiyle birlikte İtalya'nın Como Gölü bölgesinde tatile çıktı.

        'The Crown' dizisi yıldızı sevgilisi Emma Corrin'den ayrıldıktan sonra Malek, tatile ailesiyle gitti.

        Güneşlenirken görülen Malek'in yanında annesi Nelly Malek, ikiz kardeşi Sami ve kız kardeşi Yasmine vardı. Malek, yan yana şezlonglara uzandığı annesiyle bir ara kucaklaşırken görüntülendi.

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        44 yaşındaki Malek, 29 yaşındaki kız arkadaşı Corrin ile iki yıllık birlikteliğini nisan ayında bitirdi. İkili, ​​Temmuz 2023'te Londra'da bir Bruce Springsteen konserinde yan yana görüldüklerinde ilk kez aralarında bir romantizm olduğu söylentileri yayılmıştı.

        Emma Corrin ile Rami Malek yaklaşık bir yıl önce Londra'nın kuzeybatısındaki Hampstead'de birlikte 5 milyon sterlinlik bir malikane satın almıştı

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        #Rami Malek
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        #italya
        #Como Gölü

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