Serra Pirinç, eleştirilere ilk kez yanıt verdi

Oyuncu Serra Pirinç, geçtiğimiz aylarda Paris’te göğüslerinin alçıyla kalıbının çıkarıldığı anlara ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekmişti. Paylaşım, kısa sürede gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcılarının "Ayıp değil mi?" mantığındaki eleştirilerine hedef olmuştu.

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Serra Pirinç, katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Pirinç; "Biraz canım sıkıldı tabii ki. Herkesin canı sıkılır ama önemi yok, hepimizin başına gelebiliyor böyle şeyler. Bunlar olmaya devam edecek. O yüzden sorun değil. Önemli olan benim ne düşündüğüm. Şikâyetçi değilim" dedi.

Fotoğraflar: Instagram