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        Haberler Magazin Serkan Çağrı'nın heykeli dikildi - Magazin haberleri

        Serkan Çağrı: En büyük gururu ve onuru yaşadım

        Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde yaptırılan heykeli törenle açıldı. Müzisyen, "Buradaki sembol ile yaşayabileceğim en büyük gururu ve onuru yaşadım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:37
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          Serkan Çağrı'nın memleketi Keşan'a heykeli dikildi. Keşan Belediyesi tarafından yaptırılarak Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşağa konulan heykelin açılışında konuşan Serkan Çağrı, büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        • 2

          Heykelin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Serkan Çağrı, "Buradaki sembolle yaşayabileceğim en büyük gururu ve onuru yaşadım. Bunu yaşarken görmek, büyük gurur verici. Bu Keşan'ın sanata ve sanatçıya verdiği değerin tüm dünyada yankı bulacağı bir sembol. Aynı zamanda Keşan'ın çok kıymetli yaşayan ve vefat etmiş klarnetçilerinin bir sembolüdür" diye konuştu.

        • 3

          Serkan Çağrı, Keşanlı müzisyenlerin belediye öncülüğünde önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

          Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Serkan Çağrı'nın başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

        • 4

          Başarılı kişilere haklarının yaşarken teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Hakkı teslim etmeyi, ne yazık ki pek ihmal ederiz. Anmalarımızı, göçüp gittikten sonra başlatırız. Heykelleri ise öldükten sonra dikeriz. Kıymetli olansa, bir insanın hakkını yaşarken teslim etmektir. İşte bugün bu buluşma bir hakkı teslim etmektir. Bu toprakların bir değeri olan Serkan Çağrı'ya övgü, ona sunulan şükrandır. Onunla gurur duyuyor, sanatıyla göğsümüzü kabarttığı için hepinizin huzurunda kutluyoruz." dedi.

          Konuşmaların ardından Helvacıoğlu, Çağrı ve ailesi heykelin önünde fotoğraf çektirdi.

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