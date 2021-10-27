Haftaya liderin 10 puan arkasında 6. sırada giren Juventus, puan tablosunun ortalarında yer alan Sassuolo'yu ağırladı.

Sassuolo, 44. dakikada Frattesi'nin golüyle öne geçti ancak Juventus, McKennie ile 76. dakikada skoru eşitledi. Misafir takım, Maxime Lopez'in 90+5. dakikada​​​​​​​ki golüyle Juventus'u sahadan puansız gönderdi.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolculardan Kaan Ayhan 90, Mert Müldür de 87 dakika ter döktü.

Sassuolo puanını 14'e çıkarırken, Juventus 15 puanda kaldı.