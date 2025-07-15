Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sergey Lavrov: Donald Trump baskı altında | Dış Haberler

        Sergey Lavrov: Donald Trump baskı altında

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna konusunda, Avrupa Birliği (AB) ile NATO yönetiminin baskısı altında olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:50 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lavrov: Trump baskı altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yönetiminin baskısı altına kaldığını belirterek, "ABD Başkanının neye göre hareket ettiğini anlamak istiyoruz." dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Çin'in Tiençin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

        Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın, "Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

        Lavrov, "Trump'ın 50 günle ilgili açıklamasının arkasında ne olduğunu anlamak istiyoruz. Daha önce 24 saat, sonra 100 gün söylenmişti. Bunları daha önce duyduk. Gerçekten ABD Başkanının neye göre hareket ettiğini anlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        NATO ve AB'nin, ABD yönetimini etkilediğine işaret eden Lavrov, "Trump'ın AB ve NATO yönetiminin muazzam, hatta ahlaksız baskısı altında kaldığı açık. NATO ile AB, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin taleplerini destekliyor ve ona modern silahlar sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

        Lavrov, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çekerek, bu yaptırımların ilk önce Avrupa'nın ekonomisine zarar verdiğini vurguladı. Lavrov, "ABD'yi de yaptırımlar silsilesine çekmeye çalışıyorlar. Trump, Avrupa'nın bunların bedelini ödeyeceğini çok açık bir şekilde söyledi. Rusya'ya karşı çok sayıda yaptırım uygulanıyor. Bunların üstesinden geliyoruz ve geleceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atacak şekilde asla hareket etmiyoruz. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyonun amacı da tam olarak bundan ibarettir. NATO'nun yıllardır sınırlarımızda oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Rusya bu konuda defalarca uyarıda bulundu. Devlet Başkanımız da bu konuyu birçok kez dile getirdi ancak maalesef dikkate alınmadı."

        REKLAM

        - "İstanbul formatındaki müzakereler geçerliliğini yitirmedi"

        Lavrov, Ukrayna tarafından "İstanbul formatındaki müzakerelerin geçerliliğini yitirdiği" yönünde açıklamalar yapıldığını aktararak, "Eğer onlar (Ukraynalı yetkililer) böyle düşünüyorlar ise bu onların kendi vatandaşlarına saygı duymadıklarını ve anlaşmak istemediklerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Ukrayna tarafının üçüncü tur müzakerelerin yapılması konusunu açıklamalarında dile getirmediğini söyleyen Lavrov, Avrupalı liderlerin, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etmesini yasakladığına işaret etti.

        Lavrov, "İstanbul formatı geçerliliğini yitirmedi. Devlet Başkanımızın oluşturduğu plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu plan, Rusya'nın güvenlik alanında meşru çıkarlarının ve Ukrayna'da Rus ve Rusça konuşan vatandaşların haklarının sağlanmasını içeriyor." dedi.

        Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarına dikkati çeken Lavrov, bunların bir birine zıt olduğunu belirtti. Lavrov, "Çelişkili yaklaşımlara rağmen her zaman konuşma için imkan var." diye konuştu.

        REKLAM

        - "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumla ilgili haklarının ihlal edilmemesi gerekiyor"

        Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer programı etrafında oluşan krizi istişare ettiklerini dile getirerek, "İran'ın uzun yıllar önce aldığı kararlara saygı gösterilerek, krizin siyasi ve diplomatik araçlarla barışçıl çözümüne ulaşılmasına yönelik gerçekçi yaklaşımlar ele alındı." dedi.

        İran'ın daha önce nükleer silaha sahip olma fikrinden resmen vazgeçtiğine dikkati çeken Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları dahil kimsenin bunun aksini doğrulayan kanıtlar sunmadığını dile getirdi.

        Lavrov, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumla ilgili haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda atılabilecek adımları İranlı yetkililerle temaslarında istişare etmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Ayrıca Lavrov, İran tarafının, ABD ve İsrail saldırılarında yıkılan altyapının yeniden inşası için ŞİÖ ülkelerinden destek talep etmediğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Habertürk Anasayfa