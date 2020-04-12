Süper Lig’de daha önce Akhisar Belediye forması giyen Oumar Niasse, Lokomotif Moskova macerasının ardından gittiği Everton’da tutunamamıştı. Merseyside ekibinde gözden çıkarılan 29 yaşındaki Senegalli golcü, Beşiktaş’a önerildi ancak teknik ekibin olumsuz kararı sonrasında yönetim, tecrübeli futbolcunun menajerine kapıları kapattı.

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