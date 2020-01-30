Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın, görevine dün resmen başladı. Futbolculuğunda siyah-beyazlı takımla pek çok başarı kazanan 47 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle 100. yılda şampiyonluğu getiren golüyle taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; 13 yıl sonra teknik adam olarak kulübe geri dönen Yalçın, kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta zorlu bir görev bekliyor. Teknik adamlık kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor, Eskişehirspor, Alanyaspor ve son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, Beşiktaş'la birlikte saha kenarında en ciddi sınavını verecek.

TRANSFER ZOR GÖRÜNÜYOR

Beşiktaş'ta kulübün ana gündem maddesi uzun süredir ekonomik sıkıntılar. Artan borç iyice içinden çıkılmaz bir hal alırken Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşması ve harcama limitleri özellikle transfer konusunda yeni yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'daki öğrencisi Guilherme ile anlaşma aşamasına gelse de harcama limiti nedeniyle imza attıramayan siyah-beyazlılalrda başkan Ahmet Nur Çebi, TFF'ye limit konusunda yaptıkları itiraz olumlu sonuçlanmadan transfer yapamayacaklarının altını çizmişti. Son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Sergen Yalçın'ın mevcut kadroya takviye yapmadan yola devam etmesi gerecek. Çalıştırdığı takımlarda Ozan Tufan başta olmak üzere pek çok futbolcuya olumlu etkisi olan Yalçın'ın Beşiktaş'ta performansı nedeniyle eleştirilen isimlerin grafiğini yükseltmesi umut ediliyor.

ÖZKAYNAK BEKLENTİSİ

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde en büyük hedefi, tıpkı 'Feda' dönemindeki gibi gelecek yılların kadrosunu oluşturmak. Son oynanan Göztepe maçında sol bekte forma giyen Rıdvan Yılmaz, gelecek günler için büyük umut verirken Sergen'in teknik ekibiyle birlikte altyapıdan yeni genç yıldızları A takıma monte etmesi bekleniyor.

ÜST SIRALARA TIRMANMAK ŞART

Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgilerle lider Sivasspor'un 11, 2. Fenerbahçe'nin ise 7 puan gerisine düşen Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlıların buna rağmen kalan 15 haftada maksimum performans gösterip ligi en üst sırada bitirmesi, özellikle ekonomik olarak çok önemli.