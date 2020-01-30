30 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın, görevine dün resmen başladı. Futbolculuğunda siyah-beyazlı takımla pek çok başarı kazanan 47 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle 100. yılda şampiyonluğu getiren golüyle taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; 13 yıl sonra teknik adam olarak kulübe geri dönen Yalçın, kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta zorlu bir görev bekliyor. Teknik adamlık kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor, Eskişehirspor, Alanyaspor ve son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, Beşiktaş'la birlikte saha kenarında en ciddi sınavını verecek.
TRANSFER ZOR GÖRÜNÜYOR
Beşiktaş'ta kulübün ana gündem maddesi uzun süredir ekonomik sıkıntılar. Artan borç iyice içinden çıkılmaz bir hal alırken Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşması ve harcama limitleri özellikle transfer konusunda yeni yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'daki öğrencisi Guilherme ile anlaşma aşamasına gelse de harcama limiti nedeniyle imza attıramayan siyah-beyazlılalrda başkan Ahmet Nur Çebi, TFF'ye limit konusunda yaptıkları itiraz olumlu sonuçlanmadan transfer yapamayacaklarının altını çizmişti. Son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Sergen Yalçın'ın mevcut kadroya takviye yapmadan yola devam etmesi gerecek. Çalıştırdığı takımlarda Ozan Tufan başta olmak üzere pek çok futbolcuya olumlu etkisi olan Yalçın'ın Beşiktaş'ta performansı nedeniyle eleştirilen isimlerin grafiğini yükseltmesi umut ediliyor.
ÖZKAYNAK BEKLENTİSİ
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde en büyük hedefi, tıpkı 'Feda' dönemindeki gibi gelecek yılların kadrosunu oluşturmak. Son oynanan Göztepe maçında sol bekte forma giyen Rıdvan Yılmaz, gelecek günler için büyük umut verirken Sergen'in teknik ekibiyle birlikte altyapıdan yeni genç yıldızları A takıma monte etmesi bekleniyor.
ÜST SIRALARA TIRMANMAK ŞART
Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgilerle lider Sivasspor'un 11, 2. Fenerbahçe'nin ise 7 puan gerisine düşen Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlıların buna rağmen kalan 15 haftada maksimum performans gösterip ligi en üst sırada bitirmesi, özellikle ekonomik olarak çok önemli.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!