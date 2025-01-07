Sergen Yalçın'dan kardeşinin sağlık durumu için açıklama

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın, geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşmüş, kardeşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek siyah-beyazlıların teklifini reddetmişti.