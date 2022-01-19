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Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklama - Son Dakika Spor Haberleri

Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklama

Beşiktaş'ta son günlerde birinci gündem maddesi haline gelen 'altyapı atılımı' ile ilgili Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. Güntekin Onay, Sergen Yalçın ile yaptığı konuşmayı yayıncı kuruluşta aktardı

19.01.2022 - 10:38 | Güncelleme: FUTBOL

  • BeIN SPORTS yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile konuştuğunu ve Yalçın'ın son günlerde Beşiktaş'ta öne çıkan altyapı atılımıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandığını belirtti.

  • Güntekin Onay, Sergen Yalçın ile arasındaki konuşmayı şöyle aktardı:

  • "Sergen Yalçın ile geçen hafta içi konuştuk. Uzun uzun konuştuk. Sergen Yalçın, bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım dedi. 

  • Önder Hoca'yı da getiren benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. 3. sahayı takıma veren benim. Takımı Ümraniye'ye getiren, tesisleri açan, fitness salonunu açan, bütün bu planlamayı yapan benim dedi. 

  • Önce Rıdvan ve Ersin'i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelik bir planlamaydı. Serdar için, İlkhan için ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi dedi. 

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