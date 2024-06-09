Serenay Sarıkaya: Benim kralım
Serenay Sarıkaya, konser veren sevgilisi Mert Demir'in kulisten video paylaştı; "Benim kralım"
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gece konser veren sevgilisi Mert Demir'in kulisinden bir video paylaştı.
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31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, sevgilisi sahnede 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirirken çektiği videoya "Benim kralım" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.
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Birkaç gün önce bir ödül töreninde tek başına katılıp, "Serenay tatilde" diyen şarkıcı Mert Demir, akıllara ayrılık iddialarını getirmişti. ikilinin bu hareketi iddiaların asılsız olduğunu gösterdi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto