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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya: Benim kralım - Magazin heberleri

        Serenay Sarıkaya: Benim kralım

        Serenay Sarıkaya, konser veren sevgilisi Mert Demir'in kulisten video paylaştı; "Benim kralım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:14
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          Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gece konser veren sevgilisi Mert Demir'in kulisinden bir video paylaştı.

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          31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, sevgilisi sahnede 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirirken çektiği videoya "Benim kralım" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.

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          Birkaç gün önce bir ödül töreninde tek başına katılıp, "Serenay tatilde" diyen şarkıcı Mert Demir, akıllara ayrılık iddialarını getirmişti. ikilinin bu hareketi iddiaların asılsız olduğunu gösterdi.

          Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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