Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Başsavcılığı tarafından ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, yarın saat 11.00'de tanık sıfatı ile ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Ünlü oyuncu, yarın ifade verecek.

REKLAM advertisement1 Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.