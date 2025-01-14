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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım soruşturmasında yarın ifade verecek - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya, yarın ifade verecek

        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:57
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Başsavcılığı tarafından ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, yarın saat 11.00'de tanık sıfatı ile ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Ünlü oyuncu, yarın ifade verecek.

        Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

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        #serenay sarıkaya
        #Ayşe Barım

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