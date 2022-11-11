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Serdar Ortaç dağıttı! Mekandan tekerlekli sandalye ile ayrıldı - Günün magazin haberleri

Serdar Ortaç dağıttı! Mekandan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam Ankara'daki bir mekanda sahne aldı. 2019'da Chloe Loughnan'dan boşanan Ortaç, "Evlilik ruh hastalarının işi! Evliliği beceremedim 8 sene sonra şutladı beni." diyerek eski eşine göndermede bulundu. Sahnede alkolün dozunu kaçıran Ortaç, mekandan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

Giriş: 11.11.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da boşanmıştı. Nafaka nedeniyle eski eşiyle davalık olan ve zaman zaman sert açıklamalarda bulunan şarkıcı, dün akşam Ankara'da sahne aldı.

  • "ŞUTLADI BENİ!"

    Eski eşi Chloe'yi yine dilinden düşürmeyen Ortaç, "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikayet mi ettim? Annem sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı." dedi.

  • SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI!

    MS hastası olan Serdar Ortaç, hastalığına ve kullandığı ilaçlara rağmen sahnede alkol aldı. Sahneye ilk çıktığında tek başına ayakta durabilen Serdar Ortaç, kısa süre sonra sadece dansçılarına ve sandalyeye tutunarak ayakta durabildi.

  • Ortaç, konseri dansçıların yardımıyla tamamladı. Sahne programını bitirdikten sonra kulise geçen Serdar Ortaç için tekerlekli sandalye getirildi.

  • "ESKİDEN SORUN YAPMIYORDU"

    Geçtiğimiz yıl Loughnan'ın nafaka yüzünden kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Serdar Ortaç, "Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz, yapacak bir şey yok" demişti.

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