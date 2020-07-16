Kasımpaşa ve 2 kulüp, bu yıl düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yaptı. Pandemi sebebiyle düşmenin kalkmasını isteyen 7 kulüp vardı. TFF o dönem bu talebi reddetmişti. Bendeniz de o dönemde "Eğer düşme kalkacaksa ilk 4 kendi içinde play-off oynasın şampiyon belli olsun" demiştim.

Düşmenin kalkması ligin dengesini bozardı. Ankaragücü ve Denizli Trabzon'dan; Konya ise Başakşehir'den puan alamazdı. Düşme kalkacaksa idi madem Muslera'nın ayağı neden kırıldı? Rize o maça hayat memat müsabakası olarak çıkar mıydı?

TFF'nin en başta 7 kulüp bu taleple geldiğinde reddettiği bu öneriyi yeniden reddetmesini bekliyorum.

Kulislerde konuşulduğu gibi "Siz rahmani bir şekilde mücadalenizi verin. Sezon sonunda yeniden değerlendiririz" cümlesinden anlamlar çıkartılıyorsa, düşme kaldırılıp seneye 21 takımlı lig planlanıyorsa buna karşı olduğumu beyan etmek istiyorum. Bu yol bir kez açılırsa bugün pandemi diyen seneye "Çok hakem hatası oldu" diye ister. Yarın başkası "21 ile olmuyor 24 olsun" der. Türkiye ligi 18 takımdan 20 takıma çıkarmayı düşünebilir. Lakin o vakit alttan 3 değil 5 takım çıkarılır. Yine 3 takım düşürülür. Futbolun dengesini bozacak, ligin gidişatını baştan sona etkileyecek bu tür bir kararı TFF'nin almamasını umuyorum.