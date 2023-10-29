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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler: Yabancı kondisyoner ve iki doğru transfer lazım - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler: Yabancı kondisyoner ve iki doğru transfer lazım

        Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yendi. Fred, Becao ve Samet sakatlık yaşarken sarı-lacivertliler 10'da 10 yapmayı başardı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler müsabakayı kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 22:01 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:01
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        • 1

          Pendik lige çıktığında stadın bu olduğu belliydi. Bu kriterler SÜPER Lig'e yakışıyorsa bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Pendik'in stadı 2. lig seviyesinde. Ama takımın zihniyeti 3. lig.

          • "Zemini sulamayalım ki rakip top çeviremesin.."

          • "Kazmalardan mütevellit ön orta sahalarımızın topla alakası olmasın sırf faul yapıp kavga çıkarsın.."

          Bu 3. lig tepük mantığına Türk hakemleri de yardımcı olunca düşük tempolu-topun dolaşmadığı kötü bir futbol ortaya çıktı.

          • "Rakibimiz bize dokunduğu anda yerde kalalım ki hakem belki faul versin.."

          • "2 pas bile yapmayalım, Erencan isimli futbolcudan çok koşucu olan arkadaşımızı rakip savunma arkasına kaçıralım.."

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Devre sonunda skor 2-0 Fener lehine, Szymanski de bir net golü rakip kale çizgisinden çıkardı. Yani her türlü antifutbola karşın, her türlü 'küçük düşünce'ye rağmen 3-0 bitecekti ilk devre. O zaman bu oyunun! manası nedir?

        • 3

          Fenerliler için aslen maç 9. dakikadan itibaren üzücü gitti. Çünkü Fred kasık sakatlığı yaşadı. İsmail Kartal'ın "Bizim hiç adale sakatlığımız yok" açıklaması boşa düştü. Sevgili Ömer Üründül'ün haftalardır yazdığı "Fred ve Tadic'de fiziki düşüş sürüyor" uyarılarını dile getirdik ve 'bir ihtimal yabancı kondisyoner takviyesi düşünülse iyi olur' dedik.

        • 4

          İsmail Kartal kompleksiz biri. Yabancı çok ama çok kaliteli bir fizik antrenörünü kadrosuna katsın. Dünyanın bu kadar küçüldüğü ortamda kimse bize "Avrupa'dan bir eksiğimiz yok" martavalına inanmamızı beklemesin. Bayern'in fizik gücü ile bizimkilerinkinin ne kadar farklı olduğunu görmedik mi? Real Madrid fizik kalitesini görmüyor muyuz? Manchester City ile Fenerbahçe aynı idmanı mı yapıyor? Çok kaliteli idman antrenörü transferi ciddi olarak düşünülmeli.

        • 5

          Öte yandan Kartal'ın bu seneki en büyük hatasının Zajc ısrarı olduğu, bir 6 numara transferinin yapılmamış olmasının da hata olduğu acı ile test edildi. Bilhassa Konferans maçları esnasında Fred'e fazla yüklenilmesine yol açtı. Oysa bir 6 alınsa ya da 'evlatçılık' yapılmadan doğru dürüst bir orta saha alınsa ve hatta UEFA kadrosu bildirilirken Zajc yerine Mert Müldür yazılsa belki Dijku'ya da gereksiz yük binmeyecekti.

        • 6

          Becao da Fred'den sonra oyunu terk etti. Bu iki Brezilyalı ve King adale sakatlığı yaşadılar. 80'de de Samet çıktı. Emre Mor hala dönmedi. Cengiz de öyle.. Tadic'in de sakatlanmasından korkarım.. Ki güçsüzlükten rahat atabileceği gollerde vuruş yapamıyor.

        • 7

          Öte yandan Mert Hakan - Serdar Aziz gibi sakatlık açısından güvenilmez isimler yerine tamamen sağlam atletik 2 takviye şart devre arasında. Stopere ve orta alana.

          King yerine de ve hatta Kent yerine de olabilir bir kenar forvet de (Plea gibi) hem skora katkısı olur hem de Tadic dinlenir. Devre arası transfer dönemi hayati önem taşıyor. 'CİMRİLİĞİ' kaldırmaz bu dönem.

        • 8

          Fener'in 2. golünde yine VAR'cı operasyoncular dünyanın gaz ve toz bulutu olduğu döneme kadar baktılar. Bu açık niyeti, Büyükekşi'den bağımsız düşünemiyoruz.

        • 9

          AntiFener Pendik yönetiminin overmotivasyonu ile hazırlanan takıma "maç bitti" demek için 3. gol lazımdı. Net kaçıran Dzeko, birkaç dakika sonra Sebastian'ın asistinde 3'ü attı. Kartal, 77'deki 4. golden sonra Kent ve Mert Müldür'ü aldı. Misal skor 4-0 olmuşken İsmail yerine Bartuğ da denenmeliydi. Bazı oyunculara o kadar az şans veriyor ki hoca, bu isimler et mi balık mı anlayamadık daha.

        • 10

          İsmail Kartal kompleks yapmayacak yabancı fizik antrenörü takviyesini düşünecek. Yönetim de şimdiden devre arasında kimleri alacağını planlayacak. Yönetim de 'iyi niyetli' denilen Büyükekşi'ye gereğini yapacak. Herkes işini iyi yapacak ki işler doğru gitmeye devam etsin.

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