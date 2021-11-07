İrfan 11 metreden topun başına geçtiğinde penaltıyı kaçıracağını biliyordum. O ana dek kazanılan 4 penaltının 3'ünün kaçırılmasından mı bahsedelim, toplam 4 şutun direkten dönmesinden mi..

Son haftalarda yazılarımda hep dile getiriyorum "iyi kalpli-halis niyetli" değilseniz muhallebi yerken dişiniz kırılıverir. Gelinen noktada Kibir Abidesi bir teknik adam ve psikolojik olarak tükenmiş bir takım.

Hikmet Karaman, rahat rahat bitirmesi gereken maçta 2-0'dan sonra takımını geri çekince, hele hele 2-1'in ardından iyice korkunca son saniyede Fener'e bir akın şansı daha vermiş oldu. Ramazan Civelek de saçma sapan bir kararla Berisha'yı indirince 100 küsur yıllık tarihte bir ilk olacak olan 'üst üste 4 maçta yenilgi' rekoru engellenmiş oldu.

Peki 3-5-2'yi mi; ikinci devrede gördüğümüz 4-2-3-1'i mi konuşmalıyız? Son saniye Civelek'i Vitor Hoca'yı kurtarır mı?

Acilen bu milli arada normal bir hocaya dönüş ve Türkiye Kupası'na odaklanmak mecburiyetindedir Fenerbahçe.. Yine "ama tazminat.." ; "şimdi gitse kim gelecek.." falan kolaycılığı ile devam edilir herhalde. Ama burası Fenerbahçe'dir. Anında karar almalısınız.