Maçların seyircisiz oynama kararı verildi. Kararı veren TFF değil, devlet. Dünyanın her yerinde bu tip kararları devlet verdi; futbol uyguladı. Futbol dünyası kendi kararlarını daha yeni yeni veriyor. İşte UEFA daha salı günü verecek.

Bu karar üzerine Galatasaray taraftarı "Konsantrasyon" başlığı ile seslendi takımına.. Ama o konsantrasyon takımın yanından geçmemişti. Fatih Hoca da uzzzzzuuuuuun, upuzuuun bir aradan sonra sitemkar konuşarak aslında maça odaklanmak dışında başka gündemlere takılı kaldığını gösterdi. Öyle olmasa Ömer yerine Belhanda ile başlar mıydı? Artık hiç çıkamayan Beşiktaş'a karşı Emre Akbaba'yı 85'e kadar yanında oturtur muydu?

Beşiktaş ise yetenek bariyerine takılıyor. Mücadele ettiler. Boyd'u çok beğendim mesela. Elneny ve Atiba'yı da.. Ama mücadele ettikleri için. Yeteneğe gelince o yok işte. Maçın en iyi pozisyonunda N'koudu golü atması için topu Boateng'e çıkarmalıydı misal..

Galatasaray'a galibiyet şansı 3 kez geldi aslında. Bir kez Donk ile bir kez de Falcao ile iki iyi kafa şutunda çerçeveyi bulamadılar. Ama Feghouli'nin atamadığı herhalde en çok ah vah edilen pozisyondur. Galatasaray 2 haftadır rakiplerine nispeten daha iyi oynamasına karşın 4 puan kaybetti.

İşte fikstüt zorluğu böyle bir şey. Bir şey kaybetti mi ya da şampiyonluktan koptu mu, hayır tabi ki. Ama her maçın kazanılamayacağı da anlaşılmış oldu. Trabzonspor-Başakşehir maçının da berabere bitmesi avantaj yitirtmedi Cimbom'a.. Beşiktaş ise havlu attı tamamen. Hakem Bitigen net kötü bir hakem. Seyircili maç olsa darmadağın olurmuş.