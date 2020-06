Maçtan önce de "favori Trabzonspor" demiştim. Nitekim favori maçı kazanıp turu geçti. Peki bir takım zaten şampiyonluk yarışında iken diğer takımın oyuncuları kendilerine ait tek bir maçı dahi kazanamayacak durumda mı? Ya da Trabzonspor neden favoriydi?

Fenerbahçe bu turun ilk maçına istifa etmiş hocasının son görevi ile çıktı. Bu maça ise gelecek sene altyapıya gidecek hoca ile. Yani muhtemelen kupanın en zor eşleşmesinin iki maçında da hocasız çıkıldı aslen. Bu maça takımı hazırlayan "Sözde Sportif Direktör özde hala futbolcu" Emre Belözoğlu 2 maçta 3 sarı kart gördü ve başkanının tarihinin en önemli maçında takımını yalnız bıraktı. "Sen futbolcu musun yoksa sportif direktör mü?" diye duruma isyan eden Max Kruse haklı..

Şimdi sayalım:

• Başkanı ve yönetimi daha iyi takım kim?

• Her iki maça da hocası ile çıkan kim?

• Hangi takımın kalecisi daha iyi?

• Hangi takımın santraforu daha iyi?

• Hangi takımın orta sahasında ve forvet hattında driplingçi atletik oyuncular var?

• Hangi takımın hocası daha doğru değişiklikler yaptı?

Bu soruların hepsinin cevabı: Trabzonspor.

Dolayısıyla başkanı ve yönetimi çok daha doğru işler yapan; daha kaliteli takım kuran, kadrosu çok daha iyi olan, bir teknik direktörü olan takım kazanmayacaktı da kim kazanacaktı?

Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Dubleye birer adımları kaldı.

F.Bahçe açısından tur zordu. Kimse kusura bakmasın 2. sınıf bir kaleci ile, 6 maç sonra gideceğini bilen bir stoper ve sol bek ile. Her maç ve her maçın her anında sakatlanacakmış gibi oynayan nitekim sakatlanan diğer stoperle. Bitik haldeki Vedat Muriqi ile zaten kazanamazdın.

• Fenerbahçe'nin bir hocası olsa 2. yarıya fena başlamayan takımın akordunu anlamsız bir Ferdi-Deniz değişikliği ile bozmazdı.

• Fenerbahçe'nin bir hocası olsa oyuncu çıksa ve çıkmasına anlam veremese dahi kenardan kendisine "Otur otur" demekten başka bir iş yapmayan ex kaleci o hareketi yapamazdı.



• Oyuncu fikre katılmasa bile hocasına saygı duyardı.

• Fenerbahçe'nin bir hocası olsa Serdar çıkmak zorunda kaldığında Jailson'u oyuna alsa dahi Gustavo'yu stopere çeker Jailson'u orta alana alırdı. Böylece Jailson yeniden bir Onyekuru golü izletmezdi.

• Fenerbahçe'nin bir hocası olsa Emre kenarda oyundan atılmaz ve oyuna dahil olup pozitif etki edebilirdi. Ama F.Bahçe'nin bir hocası yoktu. Çünkü F.Bahçe'nin futbol aklı sadece Ali Koç ve Emre Belözoğlu ikilisi. "Yahu bu yanlış" diyebilecek kimse yok.

Emre seneye sportif direktör olacaksa acilen öfke kontrolü tedavisi alsın. Hatta ben başkan olsam bunu şart koşardım. Başkan da biraz yönetim dersi alsın. Özellikle 'Kararsızlık' başlıklı bölümü bir kaç kez ezber etsin .