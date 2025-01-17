Serdal Adalı, Solskjaer ile buluştu!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer ile yemekte bir araya geldi.
Giriş: 17.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:27
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için görüşmelere başladığı Ole Gunnar Solskjaer'le bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen görüşmede Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe da yer aldı.
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