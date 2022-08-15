Kırmızı çizmelerime bayılırdım. Bir de şapkalarıma... Annem Serap Tokdemir çeşit çeşit şapkalar ve saç aksesuarları takardı bana. Cadılığı, prenses bir duruşla gölgelenmeye çalışılan o küçük hanımefendi bendim. Demir'i yani abimi çok kıskanırdım. Bu sebeple abimin montunun aynısı bende de var. Bende olan sadece bende olmalıydı, onda olan da yine bende de olmalıydı.

Yaş aldıkça bende olan her şeyi herkesle paylaşmanın ne kadar lezzetli olduğunu öğrendim. Ailem bunu bana öğretmeye çalışıyordu aslında ama insan kendi içindeki yolculukla ve yolculukta buluyor doğru durakları…

Büyüdükçe demiyorum farkındaysanız, yaş aldıkça diyorum çünkü ne büyüdüğümü ne de günün birinde büyüyeceğimi zannetmiyorum. Bu yüzden şekerleri, balonları ve masalları çok seviyorum.