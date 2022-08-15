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Sera Tokdemir'den nostaljik paylaşım! İngiltere'de geçen çocukluğunu anlattı...

Oyuncu Sera Tokdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiltere'de geçen çocukluğunu andı. Tokdemir, gönderisinde "Küçüktüm ama her şeyi hatırlayacak kadar da büyük…" ifadelerini kullandı

15.08.2022 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Kertenkele', 'Bizim Hikaye' ve 'Kanıt' gibi birçok projede rol alan Sera Tokdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

  • "KÜÇÜKTÜM AMA HER ŞEYİ HATIRLAYACAK KADAR DA BÜYÜK..."

    İngiltere'de geçen çocukluğunu anlatan 42 yaşındaki oyuncu, o dönemlerde çekilen fotoğraflarını yayınladı. 

    Paylaşımında yeni planlarının sinyallerini de veren Tokdemir, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    15.08.2022, İstanbul. Hava yağmurlu. Yağmurlu havaları çok severim, kimseyi mağdur etmediği müddetçe… Bana İngiltere'yi anımsatır. Orada yaşadığımız yılları… Küçüktüm ama her şeyi hatırlayacak kadar da büyük…

  • Southampton'da yaşıyorduk. Babamın şirket binası da Camden High Street'teydi. Yapmayı en sevdiğim, Trafalgar Meydanı'nda kuşlara yem vermekti.

    Bir başka bayıldığım, babamın o yıllarda almaya başladığı büyük tutkusu yarış atlarıydı. Babamın elini sıkıca tutarak severdim onları.

  • Bir de oyuncakçı dükkanlarını çok severdim. Tek bir oyuncak alarak dükkandan çıkan tok gözlü abimin aksine, beğendiğim tüm oyuncakları doldururdum sepetime... Şimdi ki doğallığı sevmemin aksine, kız çocukları için satılan makyaj malzemelerinden alıp bol bol süslenirdim. Yaş aldıkça, azın ne kadar çok olduğunu öğrendim.

  • Kırmızı çizmelerime bayılırdım. Bir de şapkalarıma... Annem Serap Tokdemir çeşit çeşit şapkalar ve saç aksesuarları takardı bana. Cadılığı, prenses bir duruşla gölgelenmeye çalışılan o küçük hanımefendi bendim. Demir'i yani abimi çok kıskanırdım. Bu sebeple abimin montunun aynısı bende de var. Bende olan sadece bende olmalıydı, onda olan da yine bende de olmalıydı.

    Yaş aldıkça bende olan her şeyi herkesle paylaşmanın ne kadar lezzetli olduğunu öğrendim. Ailem bunu bana öğretmeye çalışıyordu aslında ama insan kendi içindeki yolculukla ve yolculukta buluyor doğru durakları…

    Büyüdükçe demiyorum farkındaysanız, yaş aldıkça diyorum çünkü ne büyüdüğümü ne de günün birinde büyüyeceğimi zannetmiyorum. Bu yüzden şekerleri, balonları ve masalları çok seviyorum.

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