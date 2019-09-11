Zimbru Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, ilk 20-25 dakika fazla pozisyon bulamadıklarını belirterek, "Andorra maçı ile bu müsabakadaki düşüncemiz aynıydı. Oyun akıcılığı bakımından saha zemini daha uygundu. Oyun da skor da kendiliğinden geldi. Böyle takımları hep yenmemiz gerekiyor. Sürprize izin vermedik. İki maçta 6 puan aldık. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın iyi yolda olduğunun altını çizen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz. İzlanda'yı yenseydik daha rahattık. Yolumuz devam ediyor. İyi durumdayız. İzlanda beraberliği ve galibiyeti olsa bitmişti. Arnavutluk zor bir takım. Deplasmanda da iyi oynuyorlar. Tanıyorlar bizi. Bir ay zamanımız var. Ekim ayında oynayacağız. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi niyetle oynuyorlar. Biz bir ekibiz. Aile havasını herkese yaymak istiyoruz. Aile olmak istemeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli takım hakareti hak etmiyor. Kimse yapmasın bunu artık."

Oyuncu seçimlerini şartlara göre yaptıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Hangi oyuncu oynarsa oynasın milli takım oyuncusu. Seçimler, şartlara ve futbolcunun durumuna göre değişiyor. Çağlar da, Kaan da benim için önemli. 'Neden bu oyuncu oynamadı' diye malzeme çıkarmak doğru değil. Hakan ve Cenk geçen maça göre daha iyi oynadılar. Daha da iyi bir Cenk istiyoruz. Abdulkadir'i ilk defa milli olsun diye sahaya koydum. Enes'e borçlu kaldım. Onu da öderiz inşallah. Enes de gol atarak bize cevabını verir." şeklinde görüş belirtti.

"DEĞİŞİKLİKLERİ NORMAL GÖRÜYORUM"

Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de şans vermesi ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi:

"Tartışmamızı burada yaparsak daha iyi olur. İki maç yapıyorsunuz. Fiziksel düşüşler ve rakibe göre değiştirdiğimiz oyuncular vardır. Bunların oynaması çok önemli. Emre'yi geçen maçta bayağı zorladık. Bugün de oynamayı çok istedi ama bu, ona başka sıkıntı getirebilirdi. Hakan gibi oyuncuya saygı duymakta yarar var. Değişiklikleri normal görüyorum. Umut bugün daha iyi oynadı. Cenk'i zorladık. Tam maç performansı yakalamadı ama golcü Cenk. Kazanmak lazım."

"SAMİMİ DESTEK İSTİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'na yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte başaracağımızı söyledik. Halktan bu sıcaklığı görüyorum. Eleştiri adı altında hakarete varan şeyler oluyor. Bu, kültürümüzün geriye gitmesine neden oluyor. Kötü sonuçlar aldığımızda tabii eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve istememek... Geçmişten beri yapılan böyle şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi birlikte yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arnavutluk ile zor bir maç oynayacağız. Taraftarla bütünleşip oyunumuzun da üstüne koyarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."

Son olarak milli takıma başarısız olduğu süreçte de destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Bu, Türkiye'nin milli takımı. Başarısız olduğu ve tökezlediği zamanda da herkesin milli takımı. Ne olur saygılı eleştiri yapalım. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Kavga etmeden konuşalım. Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Şu anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.