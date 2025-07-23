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        Haberler Bilgi Yaşam Senegal telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Senegal'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Senegal telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Senegal'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Afrika'nın batısında konumlanan Senegal ülkesinin kültürü, tarihi ve jeopolitik konumu dikkat çekicidir. Aynı zamanda uluslararası teknik kodlar da merak edilen konulardır. Afrika'ya yakın olan bu ülkenin alan adı uzantısı ve kendine has bilgileri de merak edilenler arasındadır. Peki Senegal telefon kodu, para birimi, alan adı uzantısı, plaka kodu ve genel bilgileri neler? Hepsi ve daha fazlası için yazının devamını okuyun…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:48
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        Senegal telefon kodu
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        Dünya genelinde ülkelerle yapılan iletişim, ticaret ve dijital bağlantılar belirli kodlar üzerinden yürütülür. Senegal de bu sistem içinde kendine ait bilgileriyle ve kodlarıyla var olmuştur. Bu sayede kurumsal işlemler çok daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Senegal plaka kodu, alan adı uzantısı ve benzeri bilgiler için yazının devamını okuyun…

        SENEGAL TELEFON KODU

        Senegal telefon kodu konusunda bilgi toplamak istiyor olabilirsiniz. Bu kod, birçok kişi tarafından +221 olarak bilinir. Yani yurt dışından yapacağınız aramalarda ilgili numaranın başına bu kodu koymanız gerekir. Bu sayede yaptığınız çağrılar ilgili kişiye doğrudan aktarılır. Senegal’i aramak için +221 kodunun kullanılması gerekir. Bu sayede Senegal’e doğru şekilde yönlendirilebilir ve konuşmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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        SENEGAL PARA BİRİMİ

        Senegal para birimi Batı Afrika CFA Frangı olarak bilinir. Ülkeler için para birimleri son derece önemlidir. Bu birimin kısaltılması ise XOF’tur. Çeşitli Batı Afrika ülkelerinde ortak bir şekilde kullanılan paradır. Senegal’e ait banknotlar ise çoğunlukla 1.000 ve 10.000 XOF arasında değişir. Senegal ülkesine ait madeni paralar ise 1 ila 500 XOF aralığındadır.

        SENEGAL PLAKA KODU

        Senegal plaka kodu SN olarak geçer. Bu harf kombinasyonuyla uluslararası trafikte Senegal’e kayıtlı olan araçların tanınması kolaylıkla gerçekleşir. Plaka sistemi, ilgili ülke içindeki denetim süreçlerinin daha kolay olmasını sağlar. Senegal araç plaka kodu sistemi, ülkedeki vergi süreçlerinde de işlev sunar.

        SENEGAL HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Senegal hangi alan adı uzantısı? “.sn” şeklinde sunulan alan adı uzantısı, ilgili ülkenin web sitelerinin tanınmasında etkilidir. Özel şirketler, bireysel kullanımlar ve resmi kurumlar tarafından güvenle kullanılır. Bu alan adı uzantısına sahip bir site gördüğünüzde Senegal menşeili olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Alan adı uzantısı yönünden bakıldığında Senegal ülkesinin dünyada dijital bir izi olduğu anlaşılabilir.

        SENEGAL HAKKINDA BİLGİLER

        İşte Senegal hakkında bazı bilgilerin derlenmesi;

        • Afrika kıtasının batı ucunda bulunan bir ülkedir.
        • Senegal, Atlas Okyanusu kıyısında yer alır.
        • Başkenti Dakar şehridir.
        • Dakar, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve kültürel merkezi olma bayrağı taşır.
        • Resmi dil olarak Fransızca kabul edilmiştir.
        • Wolof gibi yerel dillerin de günlük yaşamda sıkça konuşulduğu görülür.
        • 1960 yılında Fransa’dan çıkarak bağımsızlığını kazanan bir devlet olmuştur.
        • Günümüzde Senegal’in siyasi istikrarı dikkat çekicidir.
        • Senegal, kültürel zenginliğiyle de Batı Afrika’nın en öne çıkan ülkeleri arasındadır.
        • Ülke 14 bölgeden oluşur.
        • En fazla yetiştirilen tarım ürünleri kuşkonmaz, domates, patates ve yer fıstığıdır.

        SENEGAL KONUMU NEREDE?

        Senegal, Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir ve Atlas Okyanusu’na 532 kilometre uzunluğunda kıyısı vardır. Sınır komşuları Mali, Gine, Moritanya, Gambiya ve Gina Bissau ülkeleridir. Senegal’in coğrafi konumundan kaynaklı tropikal iklimi dikkat çekicidir. Bundan kaynaklı olarak hava sıcaklıkları son derece yüksektir. Yağışın en fazla görüldüğü dönemler ise eylül ve ağustos aylarıdır.

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