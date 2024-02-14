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        Haberler Televizyon Senden Önce'nin Sahra'sı Nilperi Şahinkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

        Senden Önce dizisinin Sahra'sı Nilperi Şahinkaya kimdir?

        Üç kişinin arasında geçen çalkantılı bir aşk hikayesini ele alan Senden Önce dizisinde Sahra karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın hayatı merak ediliyor. Bu zamana kadar Öyle Bir Geçer Zaman Ki veya Kiraz Mevsimi gibi yer aldığı birçok projede adını duyuran oyuncunun hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor.Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:20
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        • 1

          Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya tarafından başrollerinin paylaşıldığı Senden Önce dizisi Kanal D'de ilk bölümüyle seyirci ile buluştu. Dizide, Sahra karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya'nın hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir? İşte, detaylar...

        • 2

          SENDEN ÖNCE DİZİSİ SAHRA KİMDİR?

          Nilperi Şahinkaya tarafından canlandırılan Sahra karakteri hayata talihsiz bir başlangıç yapmıştır. Henüz bir çocukken annesi, babasını öldürerek cezaevine düşmüş, kendisi de yetimhaneye verilmiştir. Başına gelen kötü olaylardan sonra Sahra, evlilik veya yuva kurmak gibi kavramları tamamen hayatından çıkarmıştır.

        • 3

          NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

          Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde doğdu. İlkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de almıştır. 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.

          İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında “Kayıp”, 2014 yılında “Kiraz Mevsimi”nde başrollerde yer aldı.

        • 4

          2017 yılında “Deli Aşk” isimli sinema filminde rol almıştır. Ardından ise 2018 yılında yayınlanan “Yaşayamayanlar” isimli internet projesinin ardından Karakomik Filmler 1, Kuzgun, Aynen Aynen ve son olarak Yeni Hayat gibi projelerde de yer alan Nilperi Şahinkaya eş zamanlı olarak tiyatro kariyerine devam etmektedir. Oyuncu Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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