Şenay Gürler ve Semih Saygıner'den Bodrum'da aşk dolu tatil
Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Denizde yüzüp güneşlenen çift, birbirlerini yıkadıkları anlarla da objektiflere samimi görüntüler verdi
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Şenay Gürler, uzun süredir birlikte olduğu milli bilardocu Semih Saygıner ile birlikte yaz sezonuna giriş yaptı.
Çift, tatil rotası olarak Bodrum'u tercih etti.
Baş başa tatile çıkan Şenay Gürler ile Semih Saygıner, güneşli havanın ve denizin keyfini birlikte çıkardı.
Denizde yüzüp güneşlenen Şenay Gürler ile Semih Saygıner, samimi anlarıyla da dikkat çekti.
Deniz keyfi sonrası birbirlerini yıkayan Şenay Gürler ile Semih Saygıner, renkli görüntüler verdi.