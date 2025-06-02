Şenay Güner'den Fransa'da çifte madalya
Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.
Giriş: 02.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:16
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Orange kasabasındaki organizasyonda mücadele eden milli sporcu, tekerlekli sandalye eskrim kılıç A kategorisinde gümüş madalya aldı.
Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.
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