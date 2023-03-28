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Şems Suresi Okunuşu ve Anlamı: Şems Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Şems Suresi okunuşu ve anlamı: Şems Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Şems Suresi Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir. Surede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin yerleştirildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semud kavminin helak edilişi anlatılmıştır. Şems Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 28.03.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şems Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure ismini ilk ayette geçen ve güneş anlamına gelen şems kelimesinden alır. İlk ayetleri güneşe, aya, geceye, gündüze, yere ve göğe yeminle başlar. Şems Suresi'nde Allah'ın kudretinden, iyilik yapanların kurtuluşa ereceklerinden, kötülük yapanların ise ziyanda olduklarından, Allah'ın Elçisi Salih peygamberi yalanlayan, Allah'ı inkâr eden Semud toplumunun başına gelenler dişi deve ve onun su içme hakkı örneği özelinde anlatılır. Peygamber'e özgü sureler grubundandır. Şems Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Şems Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Şems Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1.Veşşemsi ve duhaha.

    2.Velkameri iza tekaha.

    3.Vennehari iza cellaha.

    4.Velleyli iza yağşaha.

    5.Vessmai ve ma benaha.

    6.Vel'ardı ve ma tahaha.

    7.Ve nefsin ve ma sevvaha.

    8.Feelhemeha fücureha ve takvaha.

    9.Kad efleha men zekkaha.

    10.Ve kad habe men dessaha.

    11.Kezzebet semudü bitağvaha.

    12.İzinbe'ase eşkaha.

    13.Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.

    14.Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha. 

    15.Ve la yehafi 'ukbaha.

  • Şems Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1.Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

    2.Onu izlediğinde Ay'a andolsun,

    3.Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,

    4.Onu bürüdüğünde geceye andolsun,

    5.Göğe ve onu bina edene andolsun,

    6.Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,

    7, 8, 9.Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

    10.Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

    11.Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.

    12.Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.

    13.Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."

    14.Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. 

    15.Allah, bunun sonucundan çekinmez de!

  • Şems Suresi Konusu

    Surede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin yerleştirildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semud kavminin helâk edilişi anlatılmıştır.

    Şems Suresi Nuzül 

    Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı suredir. Kadir suresinden sonra, Buruc suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Şems Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu) 

    Önce bu tür doğal varlıklar ve olaylar üzerine yemin edilmesi hem evrenin genel düzenine, bunun insanlar için taşıdığı faydalara ve bu düzeni yaratıp yaşatan ilâhî kudretin büyüklüğüne hem de sonraki ayetlerde ele alınan konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlar. “Kuşluğu” diye çevirdiğimiz duhâhâ tamlamasına “güneşin ışığı, aydınlığı, sabah vakti, gündüz” gibi manalar da verilmiştir (Şevkânî, V, 524). Ayın yani ışığının güneşin ardından gelmesi, ışığını ondan almasını veya güneş batınca ardından ay ışığının doğuşunu yahut ayın ilk göründüğü hilâl durumunu ifade eder. 7. ayette insan varlığı (nefs) üzerine yemin edilmesi onun yaratılışının özündeki üstünlüğe işaret eder. “Nefse düzen verme”, ona maddî ve manevi güçlerin yerleştirilmesi, her gücün yapacağı görevin tayin edilmesi ve bu güçleri kullanacak organların verilmesi şeklinde açıklanmıştır. 8. ayetteki fücur her türlü kötülüğü, günah ve sapmayı; ayette fücurun karşıtı olarak kullanılan takva ise burada doğruluk, iyilik ve hak yolda kararlılığı ifade eder. Aynı ayetteki elheme fiilinin mastarı olan ilham, bu bağlamda fücur ve takva kelimeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, “Allah Teâlâ’nın insanın fıtratına doğru ve yanlışı, iyilik ve kötülüğü, günah ve sevabı bilme, tanıma, ayırt etme, birini veya diğerini seçip yapma gücü ve özgürlüğü yerleştirmesi”; dolayısıyla “insanın her türlü deney ve öğrenimden önce, apriori olarak bu yeteneklerle donanmış bulunması” şeklinde açıklanabilir. Böylece Kur’an’ın insan anlayışının bir özeti sayılabilecek olan 7-8. ayetler, insanın ahlâkî bakımdan çift kutuplu bir varlık olduğunu, iyilik veya kötülük yollarından dilediğini seçebilecek bir tabiatta yaratıldığını ve onun kurtuluş veya mahvoluşunun bu seçime bağlı bulunduğunu göstermektedir. 1-8. ayetlerde yer alan yemin ifadelerinden sonra 9-10. ayetlerde surenin asıl mesajı olan insanın sorumluluğuna dikkat çekilmiş; nefsini arındıranın kurtuluşa ereceği, onu kötülüklerin akışına bırakanın ise büyük kayba uğrayacağı vurgulanmıştır.

  • Şems Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

    • Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı suredir. 

    • Kadir suresinden sonra, Buruc suresinden önce Mekke’de inmiştir.

    Şems Suresi Kaç Ayet?

    • Şems Suresi 15 ayetten oluşmaktadır.

    Şems Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    • Şems Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 594. Sayfada ve 30. Cüzde yer alır.

    Şems Ne Demek?

    • Bu sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş anlamına gelmektedir.

  • Şems Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Şems suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157) 

    Keza, başörtüsü olmadan da Şems suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

    Şems Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    • Şems suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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