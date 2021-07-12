"MAAŞ ARALIĞINI KAPATMAMIZ GEREKİYOR"

Muhabirlerin, "Erkek oyuncuların kadın oyunculardan fazla kazandığı doğru mu?" sorusuna ise Ergenç, şu yanıtı vermişti:

Bütün dünyada, sadece bizim mesleğimizde değil. Bunun aşılması için çalışmalar var. Maaş aralığını kapatmamız gerekiyor. Aynı işi yapan kadın ve erkeğin aynı maaşı alması gerekiyor.