Selin Türkmen, tatile devam ediyor
Oyuncu Selin Türkmen, Bodrum tatilini sürdürüyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Türkmen, sonrasında iskelede telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 26.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:33
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selin Türkmen, haziran ayında Bodrum'da açtığı tatil sezonunu sürdürüyor.
Yalıkavak’taki bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte geldiği iskelede uzun süre telefonla konuştu.
Soğuk kahvesini yudumlayan oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü.
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