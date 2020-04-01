"ÇOK ZOR BİR İLİŞKİYDİ"

Geçtiğimiz aylarda bir radyo programına röportaj veren Selena Gomez, Justin Bieber'la yaşadığı 7 yıllık ilişkisi hakkında şu şekilde açıklama yapmıştı:

Güzel bir şey yaşadım ve bunu asla inkar etmeyeceğim diyen bir şarkı. Çok zor bir ilişkiydi ve bittiğine çok mutluyum.