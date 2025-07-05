Selda Bağcan Harbiye’de dakikalarca ayakta alkışlandı

Türk müziğinin efsanevi ismi Selda Bağcan, 2025 yaz turnesi kapsamında dün gece İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesindeydi. Sahnede Bağcan'a, Başkanlar Orkestrası ve yeğeni Serenad Bağcan eşlik etti.

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Konserin biletleri bir hafta öncesinden tükenirken, Harbiye çevresinde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu. Sahne performansı kadar mütevazı ve esprili anlatımıyla da geceye damga vuran Bağcan, Harbiye’ye özel hazırladığı repertuarı ile sahneye çıktı.

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Sanatçı, 2,5 saat boyunca sadece şarkı söylemekle kalmadı, eserlerin ardındaki toplumsal ve kişisel hikâyeleri de seyircisiyle paylaştı. Binlerce kişi Bağcan’ın şarkılarına eşlik etti, konser sonunda ise sanatçı, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bağcan, 2025 turnesi kapsamında Marmaris, Datça, Ayvalık, Kıbrıs, Samsun, Adana konserinde izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.