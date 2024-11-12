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        Haberler Kültür-Sanat Selçuk Yöntem’le cazın ritminde şiirle dolu bir yolculuk

        Selçuk Yöntem’le cazın ritminde şiirle dolu bir yolculuk

        "Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı" 21 Kasım'da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:58
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        Selçuk Yöntem'le cazın ritminde şiirle dolu bir yolculuk
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        Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı” projesi Londra’da gerçekleştirdiği dünya prömiyeri sonrası 21 Kasım’da Zorlu PSM’de ilk defa dinleyicisi ile buluşacak.

        Nâzım Hikmet, Özdemir Asaf, Ümit Yaşar Oğuzcan ve daha birçok şairin eserlerini özgün caz besteleriyle buluşturan proje, Selçuk Yöntem’in yorumu ve quartet’in müzikalitesini bir araya getiriyor.

        Tiyatro, dizi, sinemadaki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Selçuk Yöntem’e sahnede Viyana'da yaşayan Türk kemancı Efe Turumtay, Çek basçı Tomáš Liška'nın lirik sesi ve Macar perküsyoncu András Dés'in eğlenceli ritimleri eşlik ediyor.

        Uluslararası üne sahip Türk perdesiz gitar virtüözü Cenk Erdoğan da melodilerini quartet’e taşıyor.

        Selçuk Yöntem’in güçlü yorumuyla seslendireceği şiirler, caz müziğinin ritmiyle birleşerek dinleyenlere farklı bir deneyim sunacak.

        Sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek Biletler Biletix, Bubilet, Biletinial ve Passo’da satışta.

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        #Selçuk Yöntem
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