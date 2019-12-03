03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; usta sanatçı Selami Şahin, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Gecede salonu dolduran 1000 kişiye unutulmaz eserlerini seslendiren sanatçının son animasyon klip şarkısı 'Nerde Akşam Orda Sabah' dinleyenlerden büyük ilgi gördü. Selami Şahin, yoğun istek üzerine şarkıyı bir kez daha seslendirdi.
Usta sanatçı, yoğun alkış ve ilgi ile karşılandığı Kıbrıs’ta duygulandı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Ayda 7-8 konser veriyorum. Sahneye her çıktığımda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Müziğe aşığım, o gücü veriyor bana" şeklinde konuştu.
"OĞLUM BANA SÜRPRİZ YAPTI"
"Kıbrıs'ta sahne aldığımda kendimi evimde gibi hissediyorum" diyen Selami Şahin’e animasyon klibi soruldu. Şahin, "Oğlum Emirhan geldi ve dedi ki ‘Baba Nerede Akşam Orada Sabah şarkısına klip çekelim. Sen hiç karışma, ben sana sürpriz yapacağım’ Çalışmalarını bitirdikten sonra beni bir akşam yemeğe çağırdı ve animasyon klibini izleterek bana sürpriz yaptı" diye konuştu.
"BENİ GURURLANDIRDI"
"Yapılmamışı yaptığımız için geri dönüşleri çok güzel oldu" diyen Selami Şahin, "Yolda görenler bile beni çevirip 'Hiç böyle bir klip beklemiyorduk, çok güzel olmuş' diye yorum yaptılar. Bu da beni çok gururlandırdı" dedi.
"Yaptığımız çalışma diğer sanatçılara örnek olacak" diyen Şahin, "İnanıyorum ki diğer sanatçı arkadaşlarımız da bundan sonra animasyon klibi çekecekler ve çocuklarımla çalışacaklar. Bununla da gurur duyarım" ifadelerini kullandı.
"BENİM HATAMDI"
Geçmişte şarkı sözlerinin izinsiz alındığına değinen Şahin, "Daha yeni yaptığım besteleri, bulunduğum arkadaş ortamlarında anlattığım zaman, albümüme koymadan diğer söz yazarları besteleri piyasaya sürüyordu. Bu durumlardan sonra bestelerimi kimseyle paylaşmadım. Kimseye de kırılmadım çünkü çıkmamış bestelerimi paylaşmak benim hatamdı" şeklinde konuştu.
"Playback yapan şarkıcılara saygım var" diyen Şahin, "Kimseyi küçük büyük görmem ama canlı okumak, seyirciyle iç içe söylemek çok farklı bir şeydir" dedi.
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