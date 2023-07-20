Şef Danilo Zanna darp edilmişti! Saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapan Şef Danilo Zanna geçtiğimiz gün Sarıyer'de bulunan restoranının önünde darp edildi. Sevilen şef, Instagram hesabı üzerinden yaşanan konuyla ilgili açıklama yaptı.
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, yumruklu saldırıya uğradı. Sarıyer'deki restoranının önünde meydana gelen olayda Zanna'ya saldıranların çalışanları olduğu öğrenildi.
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Sarıyer'deki bir avmde restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kayda alındı.
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Çekilen görüntülerde iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görüldü. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
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Danilo Zanna konuyla ilgili yaptığı açıklamasında: "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" dedi.
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İşte Danilo Zanna'nın açıklaması...
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