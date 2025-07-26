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        Haberler Magazin Seda Bakan, JLo'nun hastası - Magazin haberleri

        Seda Bakan, JLo'nun hastası

        Seda Bakan, konserini seyrettiği Jennifer Lopez'i kuliste ziyaret ederek; "Hastasıyım" yorumunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:41
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        JLo'nun hastası
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        ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser verdi.

        Konseri seyredenler arasında oyuncu Seda Bakan da vardı. Bakan, konser sonrasında Jennifer Lopez'i kuliste ziyaret ederek bir süre sohbet etme imkanı buldu.

        Seda Bakan, ziyaretini; "Yeni kankam. Hastasıyım" cümlesiyle yorumladı.

        Antalya partisini paylaştı
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        #Jennifer Lopez

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