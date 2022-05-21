Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Seda Bakan, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Menajeri ile birlikte akşam gezmesine çıkan Bakan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HAMİLELİK İYİ GEÇİYOR"

Hamilelik süreci hakkında konuşan Seda Bakan, her şeyin iyi geçtiğini ve bir kız evlat sahibi daha olacağını dile getirdi.