Seda Bakan: Flaş patlamayınca ben
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın, Bodrum'da katıldığı bir davette giydiği transparan kıyafeti dikkat çekti. Bakan, kıyafetiyle ilgili paylaşımda bulundu
Seda Bakan, dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Bodrum'daki davetine katıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Ece Sükan, Burak Deniz, Taro Emir Tekin ve Anıl Altan gibi isimlerin yer aldığı gecede Seda Bakan, transparan kıyafetiyle dikkat çekti.
Seda Bakan, sosyal medyada konuşulan kıyafeti sonrasında, gecede çekilen fotoğraflarını paylaşarak; "Flaş patlamayınca ben" şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu.