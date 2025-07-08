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        Haberler Magazin Şebnem Ferah, hayranlarını heyecanlandırdı - Magazin haberleri

        Şebnem Ferah, hayranlarını heyecanlandırdı

        Uzun zamandır albüm çıkarmayan ve konser vermeyen Şebnem Ferah'ın müzik stüdyosunda çekilmiş fotoğrafı büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:01
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        Heyecanlandıran fotoğraf
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        Yönetmen Murad Küçük, 7 yıldır albüm çıkarmayan, 5 yıldır konser vermeyen Şebnem Ferah ve Demir Demirkan ile yer aldığı fotoğrafını "Stüdyo ziyareti" notuyla paylaştı.

        Rock müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah, son olarak; 2018'de 'Parmak İzi' adında albümünü sevenleriyle buluşturmuştu.

        Paylaşılan fotoğraf Şebnem Ferah'ın hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü şarkıcıya; "Şebo zahmet olmazsa artık albüm çıkarır mısın", "7 yılın sonunda işte bu" ve "Bitsin artık bu hasret, çok özledik" şeklinde yorumlar geldi.

        12 Nisan 1972 doğumlu olan Ferah, 2023'te kutladığı 51'inci yaş gününde paylaştığı fotoğrafına; "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim… Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile “orada” olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum. 12/04/23 - İstanbul" notunu düşmüştü.

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        #şebnem ferah

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