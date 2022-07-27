Üniversite sınavı YKS'nin 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından aldıkları puanlara ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak olan adaylar üniversitelerin sayısal bölümleri taban puanları araştırıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapılacak olan üniversite tercih sürecinin başlamasıyla sayısal öğrencileri üniversite sayısal bölümlerini ve sayısal puanı ile alan bölümlerin başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyor. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sayısal bölümleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları