"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Özen, birkaç haftanın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

Canım kızımız Neva için ikinci basın açıklaması... Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz; Neva için dualarımızın kabul olması. Sevgili dostlar, daha önce sizinle paylaşmış olduğum gibi; Allah'ın bize emaneti olan kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır.

Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen ve bununla birlikte dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarım, eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu açıklamayı kızımızın sağlığıyla ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum.