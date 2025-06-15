Orta Doğu'da tansiyonun her geçen gün arttığı ve füze saldırılarının peş peşe geldiği bir dönemde, savaşın üçüncü gününde İran'da olan Lara'dan paylaşım geldi.

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"BURADA MAHSUR KALDIM"

Eşi Mehdi Karimi ile İran'da bulunan şarkıcı Lara, gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Arkadaşlar burada mahsur kaldım. Şu anda üzerimizden füzeler geçiyor. Cidden çok zor bir durum. Allah İran halkının yanında olsun, İran'ın yardımcısı olsun" dedi.

"BURADA DURUM ÇOK KRİTİK"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Lara, takipçilerinden dua istedi ve şu ifadeleri kullandı: İran'dayım. Burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun.