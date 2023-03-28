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Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı üzerine eğitime ara verildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birçok okulda bomba ihbarı yapılmasının ardından eğitime ara verildi. Birçok okula bomba ihbarına ilişkin e-posta gönderildiği belirtilirken, polisin çalışmaları sürüyor

Giriş: 28.03.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı üzerine eğitime ara verildi
Saraybosna'da birçok okulda bomba ihbarı!
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmasının ardından eğitime ara verildiği bildirildi.

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığının açıklamasında, sabah saatlerinde birçok okulda bomba olduğuna dair elektronik posta gönderildiği, bunun üzerine ilgili okullarda öğrenciler evlerine gönderilerek eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, polisin okullarda disiplinli ve ayrıntılı çalışmalar yürüttüğüne işaret edilerek, olayın Saraybosna Kantonu Savcılığına da intikal ettiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Saraybosna'da yaşayanlara sakin ve sabırlı olmaları çağrısı yapılan açıklamada, bomba ihbarının Saraybosna Belediye Mahkemesi ve bazı fakülte binaları için de yapıldığı kaydedildi.

Saraybosna'da daha önce birçok kez bomba ihbarı yapılmış fakat asılsız çıkmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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