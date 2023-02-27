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Haberler Yaşam Şarap Lekesi Çıkarma Yöntemleri: Şarap Lekesi Nasıl Çıkar?

Şarap lekesi çıkarma yöntemleri: Şarap lekesi nasıl çıkar?

Pek çok kişi tarafından bir yemek esnasında veya arkadaşları ile sohbet esnasında şarap tüketimi tercih edilmektedir. Oldukça sık tüketilmekte olan bu ürünün lekesi ise birçok kişi için oldukça can sıkıcı bir hale gelmektedir. Kırmızı rengi ile şarap döküldüğü kıyafetin ya da eşyanın üzerinden zor çıkmaktadır. Bu nedenle birçok kişi tarafından şarap lekesinin nasıl giderileceğine dair merak edilmekte olan sorular bulunmaktadır.

Giriş: 27.02.2023 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
Şarap Lekesi Çıkarma Yöntemleri: Şarap Lekesi Nasıl Çıkar?
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Şarap Lekesi Çıkarma

Keyifli akşam yemeklerinin baş rolünde yer alabilmekte olan şarap, bazen döküldüğünden dolayı oldukça can sıkıcı bir durum yaratabilmektedir. Ancak böyle bir durumda uygulanması önerilen bazı durumlar bulunmaktadır. Öncelikle şarap döküldüğünde silmeden ve kurulamadan bölgeye tuz dökülmesi önerilmektedir. Tuzun tüm lekeyi kaplayacak şekilde dökülmesi gerekmektedir. Daha sonra ise 1 saat boyunca beklenmelidir. Sonrasında ise bölge yıkanmaktadır ve bundan sonrasında genellikle deterjan yardımı ile birlikte yıkanmakta olan şaraptan iz kalmamaktadır.

Şarap Lekesi Nasıl Çıkar?

Böyle bir durumda uygulanması gereken farklı yöntemler vardır. Bunlardan herhangi biri dökülen eşyanın dokusuna da bağlı olarak tercih edilmektedir. Ardından bölge üzerinde temizleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Şarap lekesi nasıl çıkar sorusuna lekenin üzerine tuz dökülüp bekletilmeli şeklinde cevap verilebilmektedir. Aynı zamanda saf limon suyunun veya sirkenin de lekenin üzerine dökülmesi etkisini gösterebilmektedir. Bundan sonra ise bölgenin temizlenmesi için bir bez kullanımı gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise makinaya atılmaktadır.

Kırmızı Şarap Lekesi Nasıl Çıkar?

Böyle bir durumda uygulanabilecek olan farklı yöntemler bulunmakta olduğu bilinmektedir. Ön planda bulunmakta olan yöntemlerden bir tanesinin lekenin üzerine tuz dökülmesi olduğu gözlemlenmektedir. Ancak bazı kişiler tarafından da lekenin üzerine sirke ya da limon suyu dökülebilmektedir. Bu eşyanın dokusuna bağlı olarak çeşitli durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Dökülen eşyanın dokusuna uygun ve zarar vermeden bir ilerleme gösterilmesi gerekmektedir. Eğer uygun ise ardından makinaya atılması gerekmektedir. Böylelikle bu iki işlem sonrasında genellikle iz kalmamaktadır.

Halıdan Şarap Lekesi Nasıl Çıkar?

İlk olarak dökülen yere biz bez konulması ve halıdaki fazla şarabın emilmesi sağlanmaktadır. Ardından su ve deterjanlı olan su ile bölgenin temizlenmesi gerekmektedir. Halının dairesel hareketler ile ovulması gerekmektedir. Böylelikle lekenin çıkmasına yardımcı olunmaktadır. Halıdan şarap lekesi nasıl çıkar sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Kurumuş Şarap Lekesi Nasıl Çıkar?

Kurumuş olan şarap lekesinin temizlenmesi için sıkça kullanılmakta olan ürünün soda olduğu bilinmektedir. Kurumuş olan lekenin üzerine bir miktar soda dökülmektedir. Soda işe birlikte bölge köpürmekte ve şarap lekesi çıkmaktadır. Daha sonra bölgenin bir bez yardımı ile silinmesi gerekmektedir. Lekeyi dağıtmadan bölgeye tampon yaparak lekeni n giderilmesi önerilmektedir. Sonrasında ise bir deterjandan yardım alınarak temizlik gerçekleştirilebilmektedir.

Beklemiş Şarap Lekesi Nasıl Çıkar?

Şarap lekesinin giderilmesi için kullanılmakta olan pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Üstelik bu yöntemler arasında beklemiş ve kurumuş olan şarap lekesinin giderilmesine dair yöntemlerin de bulunmakta olduğu bilinmektedir. Özellikle de kurumuş şarap lekesi nasıl çıkar sorusu ile sıkça karşılaşılmaktadır. Böyle bir durumda başvurulması gereken yöntemlerden birinin soda olduğu bilinmektedir. Soda dökülen bölgenin bekletilmesi ve ardından silinmesi gerekmektedir. Sonrasında ise deterjan uygulanması ile birlikte bölgede bulunmakta olan lekelerin giderilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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