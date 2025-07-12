İlk kampanyasında bazı zorluklar yaşadığını ancak bu kez daha fazla destek aldığını dile getiren Aişeoğlu, şunları kaydetti: "Halkımızdan destek ve bağış bekliyoruz. Şanlıurfa'da ormanlık alan yüzde 1 civarında. Bunu artırmak için bu projeyi başlattık. 2021'deki ilk projede ilk günlerde çok az bağış alıyorduk, bu projede ise ilk 3 günde 4 bin fidan bağışı geldi. Bu kampanyaya daha fazla gönüllü katıldı. Artık tek başıma değilim, bu da bana daha fazla umut veriyor. Gönüllü sayısı arttıkça daha çok kişiye ulaşıyoruz. Projemiz, orman yangınlarının etkisiyle, daha hızlı ve başarılı ilerliyor. Vatandaşlarımız bireysel olarak çok katkı sağlıyor. Yeşili ve ormanı istiyorlar. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Şanlıurfalılardan da ciddi destek alıyoruz."