Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
Şanlıurfa'da, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 25 yaşındaki Abdullah Ömsal'ın ardından, olay yerine 2 kilometre uzaklıkta 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'in de cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun yakınlarının feryadı yürekleri parçaladı
Şanlıurfa'da kahreden olay, Haliliye ilçesindeki Şeyhçoban Mahallesi'nde yaşandı. 14 Haziran'da, sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapıldı.
BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AA'daki habere göre olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.
Ekipler, dün Abdullah Ömsal'ın cesedine ulaşmasının ardından Bünyamin Çiçek'i arama faaliyetlerine devam etti.
2 KM UZAKTA İKİNCİ ACI
Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Bünyamin Çiçek'in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında buldu.
Çiçek'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.
Acı haberle Çiçek'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.