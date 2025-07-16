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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 03:13 Güncelleme: 16.07.2025 - 03:13
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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi GAP Bulvarı'nda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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