Şanlıurfa'da dehşet! Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Bulut'un da hayatını kaybetmesi ile olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. 8 kişinin tedavisi sürüyor
Şanlıurfa'da olay, dün gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi.
TAŞ, SOPA, BIÇAK VE SİLAH KULLANILDI
DHA'daki habere göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında aynı sebeple çıkan tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kavga ihbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut (25) ve İbrahim Bulut (27), kurtarılamadı. Ağır yaralanan yaralılardan Ali Bulut (27) da sabaha karşı yaşamını yitirdi.
CENAZELER TESLİM EDİLDİİbrahim Bulut (ortada), Mehmet Bulut (sağda) ve Ali Bulut (solda).
Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.
8 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Olayda yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.