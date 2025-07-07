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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da belediyeden şarj istasyonları | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da belediye elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, kentteki 6 bölgeye 13 elektrikli şarj istasyonu kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:37
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        Şanlıurfa'da belediyeden şarj istasyonları
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve kent genelinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla, Şanlıurfa'nın 6 noktasında elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu.

        Proje kapsamında toplamda 3 DC (hızlı) ve 10 AC (normal) ünite olmak üzere 13 şarj cihazı vatandaşların hizmetine sunuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Şanbel Enerji A.Ş. ile Aksa Şarj işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, elektrikli araç şarj istasyonları şehrin farklı noktalarında hizmete girdi. Kentte kısa süre içinde 2 noktaya daha hızlı şarj ünitesi kurulması planlanıyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kurulan şarj istasyonunda incelemelerde bulunarak makam aracı olan TOGG'u şarj etti.

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        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #Elektrikli araç şarj istasyonu
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