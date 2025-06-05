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        Haberler Bilgi Gündem Şanlıurfa bayram namazı saati: 2025 Diyanet ile Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Şanlıurfa bayram namazı saati: 2025 Diyanet ile Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Kurban Bayramı namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurduktan sonra Şanlıurfa bayram namazı saati netlik kazandı. Peki, Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından belirlenen 6 Haziran Cuma Şanlıurfa bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:52
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        • 1

          Kurban Bayramı coşkusu, bayram namazıyla başlıyor. Müslüman vatandaşlar, 6 Haziran Cuma günü bayram namazı öncesi bulundukları illerdeki namaz saatlerini merak ediyor. İşte, Şanlıurfa'da yaşayan Müminler için bayram namazı saati ve nasıl kılınacağına dair bilgiler...

        • 2

          ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa ilinde Kurban Bayramı namazının 6 Haziran Cuma saat 05:38'de kılınacağını duyurdu.

          İL, İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

          Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamaya göre kurban kesmekle yükümlü kişiler şöyledir;

          "Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir."

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