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        Haberler Dünya Şanghay İşbirliği Örgütü İsrail saldırılarını kınadı | Dış Haberler

        Şanghay İşbirliği Örgütü İsrail saldırılarını kınadı

        Şanghay İşbirliği Örgütü, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:59 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:59
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        Şanghay İşbirliği Örgütü İsrail saldırılarını kınadı
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        Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İsrail'in, örgüt üyesi İran'ın topraklarında, aralarında nükleer tesislerin olduğu çok sayıda hedefe düzenlediği saldırıları kınadığını bildirdi.

        Örgütten yapılan açıklamada, üye ülkelerin, Orta Doğu'da tırmanan gerilime dair ciddi endişe duyduğu belirtildi.

        Üye ülkelerin İsrail'in İran topraklarına yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınadığı bildirilen açıklamada, "Aralarında enerji ve ulaştırma altyapısının olduğu sivil hedeflere yönelik, sivil kayıplara yol açan bu saldırgan eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın vahim bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, saldırıların İran'ın egemenliğini ihlal ettiği, bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar verdiği, küresel barışı ve istikrarı riske attığı belirtilerek, üye ülkelerin İran'ın nükleer programıyla ilgili durumun siyasi, diplomatik ve barışçı yollarla çözümünü savunduğu vurgulandı.

        Üye ülkelerin BM Şartı ve ŞİÖ Şartı'nın ilke ve kurallarına bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, herhangi bir üye ülkeye yönelik yasa dışı hiçbir eylemi kabul etmeyecekleri, uluslararası barış ve güvenliğini güçlendirme taahhüdüne bağlı kalacakları kaydedildi.

        Açıklamada üye ülkeler, saldırılarda hayatını kaybedenler için İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

        Çin ve Rusya öncülüğünde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan'ın katılımıyla kurulan ŞİÖ, 2017'de Hindistan ve Pakistan'ın, 2023'te İran'ın ve 2024'te Belarus'un katılımıyla 10 üyeye ulaşmıştı.

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