Sandık Kokusu 37. bölüm izle: Yeni bölüm özeti ve kareleri yayında! Sandık Kokusu'nda bu akşam neler olacak?
Show TV'nin O3 Medya imzalı sevilen dizisi Sandık Kokusu 37. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Sandık Kokusu 37. bölüm izle ekranı için araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin yeni bölümünde Bora, Karsu'nun kendisi hakkında söylediklerini duyar ve Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu'nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
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Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 37. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak sorusu yeni bölüm özeti ile yanıt buldu. Yeni bölümde Bora ile ilişkisi olduğunu düşünen Karsu, duygularını saklamaya karar verir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Sandık Kokusu 37. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle…
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SANDIK KOKUSU’NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Karsu, duygularını saklamaya karar veriyor!
Sandık Kokusu’nun 37. Bölümünde;
Karsu’nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar.
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Karsu, Bora’ya kahve yaparken, o sırada Bora duyduklarından oldukça memnundur.
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Bora, Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu’nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir.
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Bora’nın kendisine açılacağını zanneden Ayça, “Sadece arkadaşız” lafını duyunca dünyası başına yıkılır.
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Filiz ve Hasan’ın yan evine taşınan ünlü şarkıcı Feryal Aksoy, kendisine hayran olan ve kebapçısına davet eden Hasan ile kaynaşırken Filiz’e soğuk davranır.
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Filiz, Hasan’ı kıskanmaya başlar.
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Ayça’nın konuşmalarından hala Bora ile ilişkisi olduğunu düşünen Karsu, duygularını saklamaya karar verir.
Bora’nın hem Ayça’yı hem kendisini aynı anda idare etmesine izin vermeyecektir.
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SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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