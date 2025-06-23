ABD'li Senatör Bernie Sanders, İran'daki nükleer tesislere saldırılarla ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali arasındaki benzerlikler olduğunu belirterek "Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." dedi.

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Sanders, Texas eyaletinde katıldığı etkinlikteki konuşmasında ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılarda kullandığı dilin, Netanyahu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Irak'ın işgali öncesi kullandığı ifadeler arasındaki benzerliğe dikkati çeken Sanders, "George Bush, 'Saddam (Hüseyin) rejimi nükleer bomba istiyor' dedi ve bir saldırıyı savundu." diye konuştu.

Sanders, "(O dönem) Hiç kitle imha silahı bulunamadı. O savaş, yalan üzerine kurulmuştu ve 4 bin 500 genç Amerikalının yaşamına, 32 bin yaralıya ve trilyonlarca dolara mal oldu." ifadelerini kullandı.

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"Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor. Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." diyen Sanders, ABD'nin iç sorunlarına odaklanması ve İran'a karşı savaşa girmemesi gerektiğini vurguladı.

Bir paylaşımda da bulunan Sanders, şunları söyledi:

"ABD hükümeti 1960'larda ABD'lilere yalan söyledi, 58 bin ABD'li genç asker öldü. 2002'de Bush bir yalan üzerine savaş kurdu, kitle imha silahları asla bulunamadı, 4 bin 492 ABD askeri öldü. Netanyahu o gün de İsrail başbakanı olarak Saddam'ın elinde kitle imha silahları olduğunu iddia ediyordu.

Bugün ABD halkı yine yalanlara maruz bırakılıyor. Yalan üzerine kurulu bir başka Orta Doğu savaşına sürüklenemeyiz" Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, İran'a saldırıyı eleştirdi Öte yandan, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a saldırıları eleştirdi. Greene, düzensiz göçmenlerin ve fentanil sorununun önemine dikkati çekerek kartellerle mücadelede ABD'nin "sığınak avcısı bombalar kullanmadığını" belirtti. REKLAM "Kendimi bildim bileli ülkemizin dış politika sebeplerinden dış politika çıkarları için yabancı topraklarda savaşa gitmesini izliyorum." ifadesini kullanan Greene, bu savaşların trilyonlarca dolara ve can kayıplarına mal olduğunu kaydetti. Greene, "İsrail'in kendini savunmasını desteklediğini" belirterek "Nükleer silahlı İsrail'in savaşlarına katılmak ya da fonlamak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu. İran'daki nükleer tesislere saldırı sonrası ülkedeki güvenlik uyarılarına dikkati çeken Greene, "Amerika'nın savaşa gitmesi için taleplerin sona ermesini dilediğini" dile getirerek "Artık yeter." dedi. ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.